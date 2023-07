Bolsonaro reclama da prisão de Mauro Cid e insulta Lula

A filiação do vereador de São Paulo Fernando Holiday ao PL contou nesta terça com a presença do presidente da sigla Valdemar Costa Neto e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em um longo discurso, Bolsonaro atacou a reforma tributária, reclamou da prisão do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e disse que a eleição de Lula agrada países do hemisfério norte.

“A quem interessa, aos países europeus, países mais do norte? Interessa eu ou um entreguista na Presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer?”, disse o ex-presidente na Câmara de Vereadores de São Paulo.

Em fala direcionada à militância, Bolsonaro reclamou da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que o tornou inelegível. Ele comparou a sua situação à da líder da oposição na Venezuela, Maria Corina, e a dos opositores de Daniel Ortega, na Nicarágua.

O ex-presidente ainda reclamou da prisão de Mauro Cid. Segundo Bolsonaro, a investigação que começou em 2021 “bisbilhotou” o ex-ajudante de ordens que tratava de questões confidenciais para a Presidência.

Continua após a publicidade

Siga