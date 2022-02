Bolsonaro recebe ‘não’ de senador e agora procura novo líder

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Como o Radar mostrou no mês passado, o senador Alexandre Silveira, que assumiu a cadeira deixada por Antonio Anastasia no Senado, foi convidado por Jair Bolsonaro para ser o líder do governo na Casa, mas rejeitou o chamado presidencial.

Filiado ao PSD de Minas e aliado de primeira hora do presidente do Legislativo, Rodrigo Pacheco, Silveira conversou com Bolsonaro nesta semana. Rejeitou o convite presidencial e explicou os motivos.

Disse que o PSD de Gilberto Kassab deve ter candidato ao Planalto, explicou que o seu partido dificilmente se alinhará ao bolsonarismo nos próximos meses e mostrou ao presidente que sua lealdade partidária o impediria de assumir a missão.

Bolsonaro agora busca outro nome no Senado para entregar o cargo que já foi de Romero Jucá em tantos governos. Marcos Rogério, que fez o papel de defensor do governo na CPI da Pandemia é cotado. O presidente, no entanto, adoraria encontrar alguém menos governista e mais popular nas bancadas que costumam votar contra o Planalto. Silveira tinha esse perfil, daí o flerte presidencial.