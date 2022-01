Bolsonaro convida senador para ser líder, mas deve ser desmoralizado

É mais uma prova de como Jair Bolsonaro anda mal assessorado sobre a situação do seu governo no Senado. Aconselhado por seus ministros, o presidente telefonou ao senador Alexandre da Silveira (PSD-MG) — que assumiu a vaga deixada por Antônio Anastasia — para convidá-lo a assumir o posto de líder do governo no Senado.

Ex-diretor jurídico da Casa, com bom trânsito entre senadores do governo e da oposição, Silveira seria o nome ideal para garantir algum diálogo do Planalto com os congressistas. O problema nessa história é que Silveira já disse a aliados que vai recusar o chamado presidencial, uma desmoralização para Bolsonaro.

Silveira é do PSD de Rodrigo Pacheco, o pré-candidato ao Planalto pela sigla de Gilberto Kassab. Não quer se meter em bola dividida.