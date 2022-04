Bolsonaro ouve vaias e xingamentos no jogo do Santos na Vila Belmiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O palmeirense Jair Bolsonaro foi à Vila Belmiro neste domingo para assistir à partida entre Santos e Coritiba e ouviu vaias e xingamentos — alguns impublicáveis — de torcedores que estavam nas arquibancadas do estádio. Muitos deles pediram a saída do presidente do local.

Parte da torcida também demonstrou apoio a Bolsonaro, com aplausos e gritos de “mito”. Acompanhado de assessores, ele está passando o feriado da Páscoa no litoral de São Paulo.

O jogo, aliás, foi vencido pelo time da casa, por 2 a 1.