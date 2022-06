Bolsonaro nega que tenha pedido ajuda a Biden contra Lula nas eleições

Em entrevista à CBN de Recife nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) negou que tenha pedido a ajuda do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, contra o ex-presidente Lula (PT) nas eleições deste ano.

Segundo publicado pelo site norte-americano Bloomberg no último domingo, Bolsonaro teria descrito o petista como um “perigo para os interesses dos Estados Unidos”. Os atuais mandatários se encontraram na última semana em Los Angeles, durante a Cúpula das Américas.

— O que é que tem de verdade nessa informação de que o senhor fez um pedido ao presidente americano para ajudar aqui no processo eleitoral brasileiro?

“Olha, não existe isso daí. Teve uma reunião que chama de bilateral ampliada, no total umas 20 pessoas presentes, foram 30 minutos de conversa, e depois eu pedi uma reservada com o Joe Biden. E daí nessa reservada tinha eu, o ministro Carlos França, do Brasil, no embaixador [chanceler], do lado do Biden tinha o embaixador dele e um intérprete.

O que nós tratamos ali é reservado. Cada um pode falar o que bem entender, agora não cita fontes, ‘segundo tal pessoa…’. O que eu conversei com o Biden não sai de mim e não sai do Carlos França. Assim como o que eu conversei com o Putin, em fevereiro desse ano, quando fui lá tratar, entre outras coisas, de fertilizantes, fica entre nós.

É especulação…

É especulação.

Conversamos sobre vários assuntos. Quando eu estava na Rússia, olha o que aconteceu, o Fachin declarou aqui no Brasil que eu fui contratar hackers russos para interferir nas eleições. A imprensa toda noticiou isso aí, que eu fui tratar com o Putin a interferência de hackers russos nas eleições daqui.”