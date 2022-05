Bolsonaro já sonha com o próximo 7 de setembro na Esplanada

Depois do barulho de 7 de setembro do ano passado, com manifestações e ameaças golpistas pelo país — bolsonaristas radicais chegaram a chorar com uma fake news sobre um decreto presidencial de Estado de Sítio –, o governo de Jair Bolsonaro decidiu reforçar a estrutura oficial do evento deste ano.

Sem o risco da pandemia, que impediu o desfile nos dois últimos anos, e com a comemoração do bicentenário da independência a caminho, o governo prepara um dos maiores desfiles já realizados em Brasília, com militares de todo o país e público superior a 20.000 pessoas na Esplanada.

Se ficar só na festa patriótica, tudo certo. O problema, dizem auxiliares de Bolsonaro dentro do governo, é que a data, no meio da campanha eleitoral, cairá como uma luva para o discurso radical bolsonarista que sonha com um golpe.