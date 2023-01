Bolsonaro ignora apelos de aliados e deve seguir fora do Brasil

Aliados de Jair Bolsonaro, como mostrou o Radar no domingo, fizeram um movimento na semana passada para tentar antecipar o retorno do ex-presidente ao Brasil.

Valdemar Costa Neto, por exemplo, repassou aos filhos do presidente Flávio e Eduardo os dados do partido sobre o avanço da popularidade de Lula na esteira dos ataques golpistas em Brasília.

O plano era retomar os trabalhos da oposição com agendas pensadas para mobilizar a fatia do eleitorado de Bolsonaro que rejeita o PT e está perdida com o estrago provocado pela ala radical do bolsonarismo.

O ex-presidente ignorou tais chamados e, segundo aliados do PL, seguirá nos Estados Unidos. “Tudo está muito nebuloso ainda. Com a prisão do Torres, é preciso ver o que vai acontecer. Quais serão os próximos passos das investigações”, diz um bolsonarista.

Traduzindo a fala do aliado de Bolsonaro, é possível dizer que o presidente sentiu o cheiro de queimado — melhor ficar distante.