Bolsonaro ficará nos EUA mais tempo do que o previsto

Jair Bolsonaro deverá ficar nos EUA até o dia 15 de abril. É o que mostra um despacho da Casa Civil publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União que autoriza o afastamento do país de três servidores que acompanharão o ex-presidente em agendas em Orlando e Jacksonville, na Flórida. A autorização de viagem foi concedida para o período de 28 de março a 15 de abril.

Aliados de Bolsonaro disseram recentemente que ele voltaria no dia 29 de março, mas o registro mostra que ele passará mais dias nos EUA além do esperado. Os três servidores prestarão serviço de assessoria, segurança e apoio ao ex-presidente. O deslocamento e as diárias dos funcionários serão pagas, como se sabe, com dinheiro público.

Como o Radar mostrou também nesta terça, o cacique do PL, Valdemar Costa Neto, pretende fazer um evento para receber Bolsonaro em sua volta ao Brasil e quer que ele dê início a uma série de viagens pelo país para reorganizar o bolsonarismo.