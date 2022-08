Bolsonaro fará comício em BH nesta quarta — seis dias depois de Lula

Com foco nos eleitores de Minas Gerais desde o início oficial da campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro participa a partir das 16h desta quarta-feira de uma motociata e um comício em Belo Horizonte. A capital mineira recebeu, há seis dias, um ato do ex-presidente Lula, principal adversário de Bolsonaro nas eleições desse ano.

O presidente terá ainda uma agenda com lideranças políticas do estado e seguirá em motociata a partir da Praça da Pampulha rumo à Praça da Liberdade, onde deverá discursar aos apoiadores.

O foco de Bolsonaro no eleitorado mineiro, o segundo mais numeroso do país, ficou claro no primeiro dia da campanha, na terça-feira da semana passada. O candidato do PL escolheu Juiz de Fora para fazer seu primeiro ato, também como uma forma de rememorar o atentado a faca que sofreu nas eleições de 2018.

Na sexta-feira passada, ele esteve em Belo Horizonte, mas em agenda oficial, para participar da sessão solene de instalação do TRF da 6ª Região.