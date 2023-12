Bolsonaro e Valdemar lançam pré-candidato à Prefeitura do Recife

O PL lançou há pouco, em Brasília, a pré-candidatura do empresário e sanfoneiro Gilson Machado à Prefeitura do Recife. O ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Embratur do governo Bolsonaro também assumiu o comando do partido na capital pernambucana.

O evento teve a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, e do chefe do PL em Pernambuco, Anderson Ferreira — que foi candidato ao governo do Estado no ano passado, na chapa de Machado, que tentou, mas não conseguiu uma vaga no Senado.

“É uma pré-candidatura. Vamos ver se a gente está conseguindo agregar todo o nosso movimento conservador. Eu tive 323.000 votos [para senador] no Recife, quase 40% dos votos, junto com o presidente Bolsonaro. Transferi 99% dos votos, e eu não acredito que esse pessoal que votou em Bolsonaro foi seduzido pela competência do governo Lula, nem pela competência do atual governo [João Campos, do PSB] que aí está”, declarou o ex-ministro ao Radar.

Na sequência, ele criticou a gestão do atual prefeito, que deve tentar a reeleição em 2024.

“Nós temos um Recife hoje que investe 700 vezes mais em propaganda do que em moradia popular. Teve uma audiência pública na Câmara ontem em que foi detectado que foram mais de 56 milhões para propaganda, enquanto para moradia foram em torno de 4 milhões. Recife, que é a pior cidade do engarrafamento. Recife, que que o turista chega e vai para outra cidade, não fica lá, com medo da insegurança. Recife é que não tem uma guarda municipal armada e nem ostensiva”, concluiu Machado.

