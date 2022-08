Bolsonaro deve surfar sozinho em megaevento ruralista nesta quarta

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, realiza nesta quarta-feira, 10, em Brasília, o Encontro Nacional do Agro. O evento oficialmente não serve para isso, mas deve marcar a adesão do setor a Jair Bolsonaro, diante dos movimentos de Lula para tentar ganhar espaço no meio ruralista.

O presidente inclusive deve falar aos mais de 3.500 ruralistas inscritos no evento no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Outros presidenciáveis não foram convidados.

O evento vai reunir representantes de sindicatos rurais de todo o país, das federações estaduais de agricultura e pecuária e de associações do setor.

Está prevista uma extensa programação que inclui debates, análises de cenários econômicos, políticos e da agenda legislativa do setor, além de palestras sobre segurança alimentar, meio ambiente e comunicação.