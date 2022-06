Bolsonaro critica Canadá por campanha de desarmamento

Durante o discurso que fez na manhã desta sexta no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro voltou a exaltar a posse e a arma de fogo, que segundo ele começaram a ser “uma realidade” com seu governo, e criticou campanhas de desarmamento, citando a recente iniciativa do governo do Canadá nesse sentido.

“Todas as ditaduras começaram com uma campanha de desarmamento do seu povo. Assim foi no Chile. Começou essa semana uma campanha do desarmamento lá bem ao norte. No Canadá. E vocês sabem que a arma de fogo é uma garantia para a sobrevivência das suas famílias e uma questão de segurança nacional. Povo armado jamais será escravizado”, declarou Bolsonaro.

Na terça, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau anunciou que planeja aprovar uma legislação que congelaria a importação, compra ou venda de armas de fogo em qualquer lugar do país.