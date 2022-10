Bolsonaro conquista apoio importante em capital do Nordeste

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

7 out 2022, 11h58

Eleito há quase dois anos prefeito de Maceió pelo PSB, João Henrique Caldas, mais conhecido pela sigla JHC, assinou nesta sexta a filiação ao PL de Jair Bolsonaro e vai anunciar o seu apoio ao presidente no segundo turno contra Lula.

JHC será o primeiro prefeito de uma capital do Nordeste, região que teve 67% dos votos válidos para o presidenciável petista, a apoiar Bolsonaro. A filiação foi oficializada na sede do PL, em Brasília. Ele será o presidente do partido em Alagoas.

Foi no estado, aliás, que Bolsonaro teve seu melhor desempenho no Nordeste (36,05% dos votos válidos).

Vale lembrar que o PSB, onde Caldas estava desde 2015, integra a coligação de Lula e é o partido do seu candidato a vice, Geraldo Alckmin.