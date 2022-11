Bolsonaro completa duas semanas sem pisar no Palácio do Planalto

Recolhido no Palácio da Alvorada após ser derrotado por Lula nas urnas, Jair Bolsonaro completa nesta quinta-feira duas semanas sem comparecer ao Palácio do Planalto. A última vez que o presidente esteve na sede do governo federal foi em uma passagem relâmpago para cumprimentar por alguns minutos o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, fora da agenda oficial, no dia 3. Desde então, ele tem recebido ministros e aliados esporadicamente na residência oficial.

Prefeito de Chapecó (SC), o bolsonarista João Rodrigues visitou Bolsonaro na manhã desta quarta acompanhado da mulher e disse ao Radar que ele “está trabalhando em casa”.

Depois de passar quase 45 horas em silêncio sobre o resultado das eleições, o presidente fez um pronunciamento de apenas dois minutos no Alvorada. No dia seguinte, ele divulgou um vídeo nas redes sociais em que pediu o fim dos bloqueios nas estradas pelo país no qual disse entender que os manifestantes estão “tristes e chateados” com a sua derrota. “Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês”, declarou, na ocasião.

Bolsonaro fez a gravação com um semblante entristecido e usando uma camisa de malha. O figurino inusitado para seus padrões lhe rendeu comparações com o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Interlocutores do presidente relataram ao Radar na semana passada que ele alega estar com várias feridas nas pernas e que a suspeita dos médicos é de que ele tenha Erisipela — um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos.