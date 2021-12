Bolsonaro, Barroso e a nova guerra entre Planalto e STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro anunciou no fim de semana que iria assinar uma Medida Provisória para tentar garantir ao governo federal a decisão final sobre a adoção do passaporte da vacina no país. O presidente não fez o anúncio para assegurar que o passaporte, um instrumento importante de combate ao vírus, seja reforçado. Ao contrário, Bolsonaro pretende ter o controle sobre a regra para poder engavetá-la. “Por mim, vacina é opcional”, disse o presidente negacionista.

Pois bem. Enquanto Bolsonaro ensaia voltar a tumultuar o trabalho de controle da pandemia no país, o STF volta a servir de elemento garantidor das ações de governo. Luís Roberto Barroso, como mostrou o Radar nesta segunda, deu 48 horas para que o governo explique o que está sendo feito para combater o avanço da nova variante Ômicron no país. Trata diretamente do passaporte da vacina, algo que poderia ser exigido de viajantes que chegam ao país nessa temporada de férias.

É o início de mais uma queda-de-braço direta entre Bolsonaro e Barroso.