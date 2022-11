Bolsonaro autoriza férias para mais um ministro no governo Lula

O Radar mostrou na segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro autorizou, na semana passada, que dois de seus ministros tirem férias em 2023 — quando Ronaldo Vieira Bento (Cidadania) e Victor Godoy Vieira (Educação) não estarão mais nos cargos. Não custa lembrar que Bolsonaro foi derrotado nas urnas no último dia 30 e terá que deixar o cargo no próximo dia 1º de janeiro, data da posse de Lula.

Pois nesta terça-feira, ele resolveu homologar as férias do ministro de Relações Exteriores, Carlos Alberto França. De acordo com o despacho publicado na edição desta quarta do Diário Oficial da União, o chanceler poderá descansar de 31 de dezembro deste ano a 29 de janeiro de 2023. Mas a lógica indica que ele não será mantido no cargo por Lula.

Também nesta terça, Bolsonaro promoveu uma alteração no período de férias do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que na semana passada foi autorizado a se afastar do trabalho entre os dias 25 e 29 deste mês. Nesses dias, o ministro foi fotografado curtindo a Copa do Mundo do Catar, inclusive. De volta ao Brasil nesta terça, ele teve um dia de férias a menos, segundo o novo despacho do presidente.