Bolsonaro autoriza férias de ministros… no governo Lula

Derrotado nas urnas no último dia 30, Jair Bolsonaro vai deixar o cargo no próximo dia 1º de janeiro, data da posse de Lula. O ainda presidente parece ter esquecido quando o seu governo vai acabar e autorizou, na semana passada, que dois de seus ministros tirem férias em 2023 — quando não estarão mais nos cargos.

Os despachos de Bolsonaro foram publicados na última sexta-feira no Diário da União. O primeiro oficializa o descanso do ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, em dois períodos: de 8 a 29 de dezembro e de 30 de dezembro a 28 de janeiro. Ele, aliás, assumiu a pasta em 30 de março, há quase oito meses.

O outro ato do presidente autoriza as férias do chefe do Ministério da Educação, Victor Godoy Veiga, de 1º a 6 de janeiro de 2023.