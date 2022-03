Bolsonarismo radical já tumultua o PL de Valdemar em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No PL de Valdemar Costa Neto, Carla Zambelli e seus seguidores já se envolveram numa guerra interna com filiados paulistas para definir “quem é bolsonarista de verdade” no partido.

Neste domingo, Jair Bolsonaro vai lançar sua pré-candidatura em Brasília. É o começo da jornada que deve ainda render muito barulho entre os seguidores do presidente, que dependem do apoio dele para ganhar votos nas urnas.