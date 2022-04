Bolsonarismo evangélico comemora fala de Lula sobre aborto

Lula defendeu nesta terça, num evento do PT, a legalização do aborto. A fala do petista deu munição para os seguidores de Jair Bolsonaro no meio evangélico. Veja o que diz Marco Feliciano, pastor que costuma ser recebido pelo presidente no Planalto.

“Encontrei declarações do ex-presidiário e acredito que, pela primeira vez, vi o Lula de quem sempre falei! Lula para maiores! Apoiando o aborto e convocando os seus para intimidarem parlamentares contrários ao seu comunismo! O ex-rei ficou nu!”

Lula defendeu que o aborto seja tratado como questão de saúde pública. “A madame pode ir fazer um aborto em Paris, escolher ir para Berlim. Na verdade, (o aborto) deveria ser transformado em uma questão de saúde pública e todo mundo ter direito, e não vergonha”, disse o petista durante o debate “Brasil-Alemanha – União Europeia: desafios progressistas – parcerias estratégicas”, realizado pela Fundação Perseu Abramo e pela Fundação Friedrich Ebert.