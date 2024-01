Boitempo vai lançar novo livro de ambientalista e física quântica indiana

Giro VEJA - terça, 30 de janeiro

A volta do PL das Fake News e a desconfiança de Lula na Abin

O presidente Lula afirmou na manhã desta terça-feira que “não há clima” para a permanência de um “cidadão” que integra a atual cúpula da Abin caso seja provado que ele mantinha relação com o deputado federal Alexandre Ramagem, que chefiou a agência durante o governo Bolsonaro. Os desdobramentos da operação da PF que investiga o uso ilegal da Abin para monitoramento de adversários políticos e a volta do PL das Fake News são os destaques do Giro VEJA.