BNDES vai lançar edital internacional para museu no Cais do Valongo

No mês em que a lei da abolição da escravatura completa 135 anos, o BNDES vai lançar um edital internacional para a criação de um museu no Cais do Valongo. O porto foi o local de chegada de mais de um milhão de africanos escravizados ao Rio de Janeiro.

Em março, o governo retomou um comitê gestor participativo do Cais, uma exigência da Unesco, já que o espaço é um patrimônio mundial desde 2017. As ministras Anielle Franco (Igualdade Racial), Margareth Menezes (Cultura), a primeira-dama Janja da Silva e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, participaram da cerimônia de retomada do órgão extinto em 2019.