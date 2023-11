BNDES prepara rating de crédito climático

O BNDES está preparando um rating de crédito climático e uma taxonomia de operações verdes, como parte de ações de mitigação do aquecimento global que podem impulsionar investimentos sustentáveis em infraestrutura.

O anúncio foi feito pelo superintendente de Infraestrutura do banco, Felipe Borim, em conversa com a CEO do MoveInfra, Natália Marcassa, em um videocast que vai ao ar nesta quinta-feira.

“Esses dias estamos sentindo na pele no Brasil inteiro as temperaturas, é um fato que está se impondo na vida das pessoas. Esse é um tema central para a atuação do banco”, afirmou Borim, sobre a necessidade de desenvolver projetos resilientes às mudanças do clima.