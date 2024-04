BNDES libera R$ 9,8 milhões do Fundo Amazônia para 30 projetos indígenas

O BNDES vai lançar às 9h de quarta-feira um edital de 9,8 milhões de reais do Fundo Amazônia para gestão territorial e ambiental indígena. Inicialmente, serão contemplados 30 projetos, mas há perspectiva de financiamento de até 60. Ao todo, serão aportados 53,8 milhões de reais, dos quais 17 milhões de reais serão destinados apenas a organizações indígenas.

No edital desta quarta-feira, do projeto Dabucury, podem concorrer organizações indígenas que atuam nos estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

O projeto Dabucury foi desenvolvido pela Coordenadoria Ecumência de Serviços e pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, com objetivo de cumprir as metas da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, instaurada em 2012.

O lançamento do novo edital será na tenda da Coiab, no Acampamento Terra Livre, em Brasília e é o segundo projeto consecutivo do BNDES em parceria com a Coordenação. Na semana passada, o banco aprovou cerca de 60 milhões de reais para a proposta Redes Indígenas da Amazônia, apresentada pela The Nature Conservancy Brasil (TNC Brasil) e estruturada em parceria com a Coiab.