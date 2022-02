Blindado de Israel ganha força na disputa para equipar o Exército

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Radar já mostrou no ano passado que o Exército do comandante Paulo Sérgio abriu uma disputa entre potências militares internacionais para comprar 221 blindados que irão integrar o projeto de renovação de viaturas da força, hoje equipada com blindados Cascavel.

A China, a Itália, a Alemanha e Israel são alguns dos países que tentam vender a tecnologia ao país. Na semana passada semana, uma grande comitiva de generais brasileiros, liderada pelo chefe do Estado Maior do Exército, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, esteve em Israel e visitou uma das plantas industriais que fabricam blindados.

Além de um veículo de quatro eixos, o Exército considera comprar veículos de esteira e novos sistemas de artilharia que poderão ser empregados em veículos já ativos na força brasileira.

A visita, segundo fontes militares ouvidas pelo Radar, colocou os israelenses na dianteira do processo.