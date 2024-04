Barra World Shopping tem dívida de R$ 8 milhões com a Cedae

Em processo que tramita na Justiça do Rio, o Barra World Shopping detalha o “desequilíbrio” nas contabilidade para tentar receber os valores devidos por condôminos. Como mostrou o Radar, os calotes já ultrapassam 100 milhões de reais.

A Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro é uma das credoras do centro comercial. O Barra World deve mais de 8 milhões de reais à Cedae. A Iguá Rio de Janeiro, concessionária do setor de saneamento, também tem mais de 208.000 reais a receber do shopping.

Segundo os advogados do imóvel, as inadimplências também impossibilitam o pagamento da manutenção dos elevadores. O shopping deve mais de 40.000 reais para a empresa Otis.