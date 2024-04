Barra World Shopping sofre com calotes que já somam R$ 100 milhões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Diante de dívidas milionárias dos condôminos, o Barra World Shopping começou a acionar os devedores na Justiça. Das 773 unidades, 348 estão inadimplentes. Em cinco anos, os calotes ultrapassam 100 milhões de reais.

“Atualmente o condomínio exequente se encontra vivenciando um conjunto insuperável de dificuldades financeiras decorrente do estado de inadimplência de um número expressivo de coproprietários”, diz um dos processos que tramita na 4ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca.

O desequilíbrio das contas fez os gestores aumentar a cota condominial para pagar os gastos com manutenção e conservação do exótico centro comercial no Rio de Janeiro.