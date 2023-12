Bancada do MDB no Senado recebe Flávio Dino na véspera de sabatina

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), convidou toda a bancada para uma reunião nesta terça-feira, às 15h30, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, indicado por Lula para uma vaga no STF.

O partido tem quatro titulares e três suplentes na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, que fará na quarta-feira a sabatina de Dino e de Paulo Gonet, indicado ao cargo de procurador-geral da República.