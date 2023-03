Azul testa ônibus elétrico para traslado de passageiros em SP

Giro VEJA - quarta, 8 de março

O pacote anunciado pelo governo pela igualdade de gênero e a nova ofensiva do PT contra o Banco Central são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou as comemorações do Dia Internacional da Mulher para anunciar um pacote de redução da desigualdade de gênero no País. Foram anunciadas várias medidas, entre elas um projeto de lei para obrigar empresas a pagarem salários iguais para homens e mulheres e a criação de uma cota no serviço público para mulheres que sofreram violência doméstica. O movimento marca mais uma vez uma virada em relação ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro