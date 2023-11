Avatar abre seminário de Inteligência Artificial do BNDES

O Seminário Internacional “Impacto da Inteligência Artificial no Brasil”, promovido pelo BNDES em parceria com o SESI, foi aberto nesta terça-feira por um avatar desenvolvido pela tecnologia. Betânia será responsável por campanhas de divulgação do banco.

“Eu sou fruto de um avanço intenso e acelerado da tecnologia e posso servir para diversos objetivos”, disse Betânia na abertura do evento e seguiu com uma lista de possibilidades abertas pelo desenvolvimento da Inteligência Artificial.

“No entanto, como qualquer construção social, estou submetida a um jogo de interesses diversos, por isso, meu uso não é neutro”, ponderou.

Betânia deve voltar no fim do seminário para um recado final. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a diretora de TI, Pessoas e Operações do banco, Helena Tenório, o ministro Aroldo Cedraz, do TCU, e o diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi, participam do primeiro painel do evento.

Continua após a publicidade

Confira o vídeo de abertura do evento: