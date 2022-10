Avanço bolsonarista no Congresso será duro desafio a Lula

Atualizado em 3 out 2022, 01h15 - Publicado em 3 out 2022, 10h30

Lula chegou ao segundo turno da eleição acreditando que poderia ser eleito sem prestar contas do passado de corrupção do PT, sem apresentar propostas nem plano de governo, apostando apenas na rejeição dos eleitores ao conjunto da obra do governo de Jair Bolsonaro. Deu no que deu.

Além de não vencer no primeiro turno, o petista viu os candidatos de esquerda perderem o duelo no Legislativo para diferentes nomes apoiados por Bolsonaro. O PL de Valdemar Costa Neto saiu das urnas mais poderoso do que nunca. Terá as maiores bancadas na Câmara (99 deputados) e no Senado (13 senadores) — sem contar os partidos do centrão. Bolsonaro terá, portanto, influência no Legislativo, ainda que venha a perder no segundo turno para Lula.

Sempre que questionado sobre como governaria com um Congresso tão fortalecido pelo atual presidente e seu orçamento secreto, Lula respondia que o problema seria resolvido nas urnas. A esquerda faria uma grande bancada que dispensaria o presidente da guerra com a direita. E agora?

Lula, além de mostrar finalmente seu plano de governo e explicar como fará para evitar a roubalheira dos antigos governos petistas, terá que apresentar uma estratégia para montar uma grande base governista no Legislativo.