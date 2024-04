Auxiliares dizem que o mau humor de Lula voltou com força

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula voltou a destratar auxiliares como nos tempos pré-cirurgia de quadril, quando o mau humor presidencial era creditado a dores crônicas que o petista sentia.

“Às vezes fica visível no meu rosto que eu estou irritado, incômodo, e aí você vai ficando uma pessoa chata. Ninguém quer falar bom dia com medo de tomar um esporro”, disse Lula no ano passado.

Na viagem que fez à Colômbia nessa semana, o petista tomou um chá de cadeira do presidente Gustavo Petro e não gostou. Sobrou pra geral.