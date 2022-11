Augusto Heleno não pode ver uma vergonha que já quer passar

Ministro do GSI, Augusto Heleno disse neste domingo que “infelizmente” os rumores sobre problemas de saúde de Lula não eram verdadeiros.

“Acabei de receber um desmentido desse negócio do Lula estar doente. Não está, infelizmente”, disse Heleno em uma conversa com apoiadores, após visitar o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada.

Para um ministro de Estado, a fala não poderia ser mais infeliz. O general colecionou episódios constrangedores ao longo do governo Bolsonaro.

De todo poderoso ministro nos primeiros meses de 2019 — quando alguns apoiadores do presidente imaginavam que ele seria a voz moderada e sábia do palácio –, tornou-se um vulto no Planalto depois da entrada do centrão no comando do governo. A poucas semanas de mergulhar no esquecimento, arrumou mais um para sua biografia.