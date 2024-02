Auditores promovem debate com deputados sobre reforma tributária em SP

Os deputados Baleia Rossi e Marcos Pereira, presidentes, do MDB e do Republicanos respectivamente, vão participar do evento “Reforma Tributária: Os Caminhos da Convergência”. O debate também vai contar com a presença do o secretário Extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, do secretário da Fazenda de São Paulo, Samuel Kinoshita e o representante do BID no Brasil, Morgan Doyle.

Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda e Simone Tebet, do Planejamento, foram convidados, mas ainda não confirmaram presença. O seminário, que ocorre em 15 de março, é organizado pelo movimento VIVA, da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, vai abordar, com acadêmicos e representantes da sociedade civil, os aspectos políticos, jurídicos e econômicas da reforma tributária.

“O objetivo deste seminário é contribuir com o debate que será instalado na sociedade nas discussões dos Projetos de Lei de regulamentação da reforma e municiar com boa informação, na maior medida possível, o Congresso Nacional”, disse Rodrigo Spada, presidente da Afresp e da Febrafite.

“Queremos que o evento aponte caminhos para a convergência dos esforços, desafios e interesses Federal, estaduais e municipais e dos contribuintes na regulamentação da Emenda Constitucional”, acrescentou.

O seminário, que conta com o apoio da Febrafite – Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais e o patrocínio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), deve contribuir com a construção de um arcabouço de prerrogativas do movimento de auditores fiscais, em busca de arrecadação e justiça fiscal.