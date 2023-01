Atos antidemocráticos devem sofrer rigor da lei com urgência, diz Pacheco

O presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou há pouco nas redes sociais sobre a invasão da sede do Legislativo e do Palácio do Planalto por manifestantes radicais bolsonaristas. “Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência”, escreveu.

Pacheco disse ter conversado pouco antes, por telefone, com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e que vem mantendo contato permanente com ele. “O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação”, afirmou o senador.

“Na ação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso.”, complementou.