Ato de Renan Filho em Alagoas abre caminho para saída dele do governo

Governador de Alagoas, Renan Calheiros Filho sancionou no fim da semana passada a norma que estabelece regras para a eleição indireta para o governo estadual em caso de vacância dos cargos de governador e vice.

Como o vice de Renan Filho já abandonou o barco na última eleição, quando se elegeu prefeito no interior do estado, a medida assinada pelo governador reforçou entre aliados e adversários a avaliação de que também ele deixará o governo nessa reta final para disputar uma cadeira no Senado.