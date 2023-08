Atacadão gerou mais de 15 mil empregos no primeiro semestre

O Atacadão gerou mais de 15.000 empregos diretos e indiretos no primeiro semestre deste ano. Com um plano de expansão em curso, a rede inaugurou 49 novas lojas e ultrapassou as 350 unidades do Brasil.

“Estamos orgulhosos em contribuir para a geração de empregos em diversos estados do nosso país”, disse o CEO Marco Oliveira.

Atualmente, a empresa, que é uma das principais empregadoras privadas do país, está com mais 4.200 vagas abertas.

Siga