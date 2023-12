Associação responsável por 40 milhões de cartões adere ao Celular Seguro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Responsável pela emissão de cerca de 40 milhões de cartões de crédito, 10% do total em circulação no país, a Associação Brasileira de Internet vai formalizar na tarde desta quinta feira sua adesão ao programa Celular Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O evento vai acontecer na sede da pasta, em Brasília.

A Abranet tem entre seus associados marcas como Mercado Livre, PicPay, PagBank e Mercado Pago. A entidade está otimista de que o programa trará um impacto imediato na diminuição drástica do roubo de celulares e nas fraudes que são realizadas nesses casos.

O aplicativo permite que o usuário que teve o celular roubado ou furtado alerta os serviços parceiros através de seus contatos de emergência cadastrados. O serviço é gratuito e bloqueia o aparelho em até 30 minutos, além de alertar as instituições bancária e operadoras sobre o uso ilegal do aparelho.

Lançado oficialmente nesta quarta, o app teve mais de 275.000 cadastros realizados nas primeiras 24 horas.