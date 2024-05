Assembleia do MA mais que dobra salário de governador, vice e secretários

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou um projeto que vai mais que dobrar os salários do governador Carlos Brandão (PSB), do vice-governador Felipe Camarão (PT) e dos secretários estaduais a partir de 1º de junho.

Com vencimentos de 15.915,40 reais atualmente, o chefe do Executivo vai passar a ganhar 33.006,39 reais por mês. O salário do vice vai crescer de 14.198,18 reais para 31.289,17 reais. No secretariado, a remuneração vai subir de 11.154,24 reais para 28.245,23 reais.

O vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia, deputado Zé Inácio (PT), disse que o objetivo é “compatibilizar o padrão salarial com o grau de responsabilidade dos cargos e com a necessidade de estimular a produtividade” na gestão.

Na justificativa da proposta, o petista também afirma que os aumentos são um reconhecimento ao trabalho do Poder Executivo “no atual cenário nacional em que o Estado do Maranhão se destaca como exemplo de boas práticas, tendo sido destaque na captação de recursos junto ao (PAC), no total de R$ 93,9 bilhões”.