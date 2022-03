Assembleia de Deus ainda não definiu apoio a Castro no Rio, diz bispo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O bispo Abner Ferreira, homem forte da Assembleia de Deus de Madureira, um dos maiores ministérios da igreja evangélica do país, tem recebido em seu templo os pré-candidatos ao governo do Rio. A denominação e seus líderes já definiram o apoio a Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais deste ano, mas os apoios locais ainda não estão fechados.

Já estiveram na igreja de Ferreira na zona oeste da capital os principais concorrentes ao governo, como Marcelo Freixo (PSB), Rodrigo Neves (PDT) e Felipe Santa Cruz (PSD). O governador Cláudio Castro (PL) tenta a reeleição e já esteve na igreja outras vezes no curso do mandato. Ele deve ir nas próximas semanas enquanto pré-candidato ao Palácio Guanabara.

O Radar perguntou ao bispo quem a sua instituição apoiará nas eleições. O religioso disse que decidirá seu candidato ao fim da rodada de conversas. Poder ser, disse ele, que a igreja opte por nem declarar voto aberto a governador, por exemplo.

Esta coluna questionou se não seria natural o apoio a Claudio Castro, já que o governador será o candidato de Jair Bolsonaro neste ano no Rio. “Essa é uma impressão sua”, disse o religioso ao Radar. Ele explicou que a aliança com Bolsonaro não torna automático o endosso a aliados do presidente. “Estamos recebendo todos os candidatos e só depois disso vamos decidir ou não apoiar algum nome”.