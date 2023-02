As relações entre Bolsonaro e Silas Malafaia esfriaram

Desde a sua derrota para Lula em outubro passado, Jair Bolsonaro falou com Silas Malafaia só duas vezes, nenhuma delas ao vivo, em telefonemas breves, contou o pastor ao Radar.

A primeira vez que se falaram foi quando Bolsonaro ligou para Silas uma semana depois da derrota propriamente. O presidente teria consultado o aliado se deveria se pronunciar ou não sobre os bloqueios nas estradas.

O segundo contato foi no início do mês, quando o pastor comemorava o seu aniversário de casamento na pousada do ex-ministro do Turismo Gilson Machado, na Costa dos Corais, em Alagoas.

Bolsonaro ligou para o ex-auxiliar para convidá-lo para assistir a uma palestra sua nos EUA. “Olha quem tá aqui do meu lado?”, teria dito Machado, repassando o telefone ao religioso que estava tomando sol ao seu lado na praia.

Malafaia e Bolsonaro trocaram cumprimentos em uma chamada de menos de dois minutos, disse o pastor. Ele também esteve na Flórida no início de janeiro, na mesma região do ex-presidente, mas os dois não se encontraram e nem trocaram telefonemas.