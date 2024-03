Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com medo de ter os bens bloqueados pelo STF, Jair Bolsonaro reformou sua casa de praia, em Angra dos Reis.

O imóvel praiano do ex-presidente não foi o único a receber melhorias. Bolsonaro também deu um banho de loja na casa do Condomínio Vivendas da Barra, no Rio.