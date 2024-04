As recomendações de pesquisadora da Nasa para mudanças climáticas no Rio

A pesquisadora Cynthia Rosenzweig, da Universidade de Columbia e da Nasa, participou na semana passada de uma série de reuniões no Rio de Janeiro. Referência em estudos sobre mudanças climáticas, ela visitou o Centro de Operações do Rio e se reuniu, na PUC, com especialistas sobre os impactos do clima em centros urbanos em um encontro promovido pela Columbia Global Center.

As conversas vão fazer parte do Relatório Especial sobre Cidades do IPCC. Os especialistas devem se reunir novamente em abril, em Riga, capital da Letônia. Os pesquisadores elencaram cinco medidas urgentes para mitigar os efeitos das mudanças climáticas em grandes centros. São elas:

1 – Criar ações nas cidades para mudança de mentalidade sobre as mudanças climáticas;

2 – Promover formas inovadoras de conectar, dos bairros às regiões metropolitanas, sistemas de alerta e avaliações de risco;

3 – Alinhar e coordenar os atores da cidade, investimentos e políticas regulatórias;

4 – Colaborar para a criação de indicadores, métricas, ferramentas de monitoramento, e tecnologias de detecção ambiental para se tornar uma cidade resiliente e neutralizar emissões;

5 – Realizar ações climáticas na vizinhança, testando conceitos inovadores que unam as prioridades comunitárias e a ciência climática.