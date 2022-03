As preocupações da China com um evento da colônia tibetana no Brasil

Recentemente, a diplomacia da China no Brasil atuou para pressionar o governo de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul a não apoiar um festival promovido pela colônia tibetana no estado. O motivo: risco de atos contra a China e pela independência do Tibete.

Os movimentos foram realizados pelo cônsul-geral chinês em São Paulo, Tian Yuzhen. O festival em Três Coroas (RS) celebrou a cultura e o Ano Novo Tibetano. A cidade é conhecida por abrigar um importante templo budista.

O prefeito de Três Coroas até deu declarações para acalmar a diplomacia chinesa. “Queremos integrar as culturas e o folclore tibetanos com a cultura gaúcha. Por esta razão, no evento, que marca o Ano Novo Tibetano, a orquestra municipal, o CTG (Centro Tradicionalista) de Três Coroas, o coral da cidade e a APAE estarão se apresentando”, disse Alcindo de Azevedo.