As novas adaptações da Broadway que estreiam no Brasil em 2023

Os musicais da Broadway “O Jovem Frankenstein” e “Mamma Mia” vão receber adaptações brasileiras no ano que vem. O primeiro, do ator, roteirista e diretor Mel Brooks, começou a ser encenado nos EUA em 2007 e terá a sua primeira montagem brasileira, com texto e músicas adaptadas por Cláudio Botelho e Charles Möeller. A estreia está prevista para o primeiro semestre de 2023, no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro. As audições para o espetáculo acontecem ainda este ano.

Já a comédia romântica Mamma Mia, cuja adaptação já circulou por teatros do Brasil, voltará a ser encenada a partir de 2 de fevereiro, no Teatro Multiplan, também no Rio. A atriz Claudia Netto será a personagem Dona, que nos cinemas foi eternizada por Meryl Streep. O musical é se baseia em canções do ABBA, como “Dancing Queen” e a própria “Mamma Mia”.

Os dois espetáculos têm realização da produtora Aventura, de Aniela Jordan e Luiz Calainho. Charles Möeller e Claudio Botelho participam das duas montagens. “Após 10 anos de investimento em histórias inéditas e de instituir o hábito no brasileiro de assistir a musicais feitos no país e para o nosso público, acreditamos que agora podemos voltar às grandes adaptações da Broadway”, afirmou Calainho.