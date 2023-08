As dores do relator da reforma tributária no Senado

Relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga reservou boa parte da próxima semana para ouvir empresários e governadores.

É tanto “senta e levanta”, que o senador machucou o joelho e tem trabalhado com dores.

Na próxima terça, Braga vai ter um dia inteiro de encontro com governadores no Senado. A iniciativa é do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que deseja preparar com o relator o plano de trabalho da reforma.