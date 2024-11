As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF

Morto na semana passada, ao tentar entrar no STF com explosivos amarrados ao próprio corpo, o chaveiro de Santa Catarina Francisco Wanderley Luiz usou um automóvel no ataque, que também explodiu com fogos de artifício em seu interior, quando estava estacionado nas proximidades do Congresso.

Tiü França, como se identificava, comprou o carro, um Kia Shuma, usado no ataque ao STF em fevereiro de 2023. Ele tinha mais de 9.000 reais em dívidas e multas registradas no carro, inclusive por beber e dirigir, quando se recusou a fazer o bafômetro ao ser parado numa blitz no Distrito Federal.