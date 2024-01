As dívidas de Ana Hickmann e do ex-marido com um apartamento em São Paulo

A Justiça tenta cobrar dívidas de Ana Hickmann e do ex-marido Alexandre Corrêa num apartamento de São Paulo que somam mais de 68 000 reais. A fatura envolve taxas de condomínio e IPTU do lugar.

O condomínio Place Royale, no bairro de Perdizes, tenta reaver 41.978,43 reais em pendências de contribuições de cotas mensais, provisão de funcionários, consumo de água, consumo de gás, reformas no prédio e até multas por “lançamento de objetos em área comum”.

Na última terça, o juiz Guilherme Silveira Teixeira, da 5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, mandou oficiais de Justiça tentarem a citação de Hickmann pelas dívidas com o condomínio em um endereço em Itu (SP).

Além disso, a prefeitura paulistana busca promover a execução fiscal de uma dívida de 26.200,76 reais em IPTU relativa ao mesmo apartamento. Também na última terça, a juíza Isabela de Souza Ciasca Norcia foi sorteada para tocar o processo.

O advogado Gabriel de Britto Silva, especializado em direito imobiliário, alerta que as pendências com cotas condominiais e de IPTU devem ser priorizadas, “pois são uma das poucas dívidas que poderão fazer com que o imóvel objeto da moradia possa ser penhorado”.

“Ainda que proprietários de unidades imobiliárias se encontrem em situação de crise financeira momentânea geradora da inadimplência de tais verbas, é necessário que as partes envolvidas transijam, via conciliação ou mediação, no sentido de alcançarem um cronograma exequível de pagamento via parcelamento”, disse o advogado.