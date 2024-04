As dificuldades de Toffoli para investigar atos de Moro na Lava-Jato

Dias Toffoli tem enfrentado dificuldades para obter informações na 13ª Vara Federal de Curitiba sobre atos do ex-juiz Sergio Moro na Operação Lava-Jato. Nem todo mundo tem cooperado com a equipe do ministro do STF.

Como o Radar vem mostrando, delegados da Polícia Federal atuam no gabinete de Toffoli para investigar as denúncias apresentadas pelos doleiros Alberto Youssef e Tony Garcia contra o ex-chefe da Lava-Jato e ex-integrantes da Lava-Jato em Curitiba.