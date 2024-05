Implementação do 5G no Brasil poderia ser mais rápida, diz CEO da Siemens

Pablo Fava, presidente do conglomerado industrial Siemens no Brasil, afirmou que a implementação da tecnologia 5G está demorada no Brasil. O executivo esteve presente no evento As 100 Empresas Mais Influentes do Brasil, organizado por VEJA Negócios e Lide. “A Siemens trabalha com o 5G para o uso da indústria. O Brasil foi o 4° país do mundo a implementar uma política de uso de 5G privativo, em que se contrata uma frequência junto à Anatel para uso particular. Há casos de clientes que conseguem implementar de forma muito assertiva, mas a implementação poderia ser mais rápida”, disse em entrevista gravada ao repórter Diego Gimenes. Confira outras entrevistas concedidas durante a cerimônia de premiação no YouTube de VEJA e no Radar Econômico.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify