As conclusões da PF ao analisar conversas no celular de Marcos do Val

No relatório em que analisou o conteúdo do celular do senador Marcos do Val (Podemos-ES), a PF identificou “indícios e elementos relevantes para investigação”. E apontou 11 conclusões a partir do conjunto de conversas mantidas pelo parlamentar pelo WhatsApp, com personagens como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-deputado Daniel Silveira, o ministro do STF Alexandre de Morais, entre outros.

O documento diz que a análise revelou detalhes da reunião revelada por VEJA que Silveira insistira que Do Val participasse com a presença de Bolsonaro, tratada pelo então deputado bolsonarista como “uma grande oportunidade” e confirma que ele esteve no Palácio da Alvorada no dia 8 de dezembro de 2022. Após a saída dos dois do local, Silveira enviou mensagens com o que a PF descreveu como “detalhes operacionais da missão” de gravar Moraes.

A mensagem “Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil”, enviada por Silveira a Marcos do Val, foi então encaminhada pelo senador para o ministro do STF, assim como informação de que a reunião havia acabado a reunião. A PF então que registrou o parlamentar, “estranhamente”, passou a revelar detalhes da “suposta reunião” com o deputado e o presidente a terceiros, nos grupos “Chefias”, com dois assessores, e “Amigas para eternidade”, composto por ele e quatro mulheres.

As mensagens trocadas entre ele e um número ligado à Presidência da República, identificado como Bolsonaro, levaram a Polícia Federal a confirmar que ambos se encontraram, já que o senador escreveu, no dia 9, “Bom dia Presidente! Foi um grande prazer estar com você ontem…”. Ao que Bolsonaro respondeu: “Um abraço”.

Na sequência, o relatório aponta como “relevantes” as mensagens em que Do Val faz o “segundo repasse de informações” a Moraes, com detalhes da reunião do dia 8 de dezembro. E destaca a afirmação de que quem estaria fazendo a movimentação para tirá-lo da função e até levá-lo à prisão seria Daniel Silveira, e que Bolsonaro “não estaria inclinado a isso”. No dia 12 daquele mês, ele voltou a pedir para encontrar o ministro e disse que lhe pediram uma “ação exdrúxula [sic] e imoral e até criminal”.

A PF então registrou que uma declaração do senador ao então deputado “causa estranheza”. “Devido a outra função que exerço, tive que reportar para a inteligência americana. Amanhã teremos uma posição para te passar”, afirmou Do Val. Mas a PF não encontrou no WhatsApp ele mensagens sobre o assunto com nenhum contato dos Estados Unidos e classificou a afirmação como um possível “blefe”. No dia seguinte, ele declinou da “missão” a Silveira.

Já ao final das conclusões, o relatório destaca uma conversa no dia 1º de fevereiro deste ano entre o senador e um número que seria do ex-presidente, salvo como “Presidente Jair Bolsonaro – Particular”, que a PF identificou ser vinculado a ele. Na troca de mensagens, Do Val fala sobre a matéria que a VEJA publicaria sobre uma conversa entre os dois e Silveira e diz acreditar que teria havido um vazamento de um policial federal autorizado pelo ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino. E enviou prints de conversas que teve com Silveira e Moraes. “Importante você ter ciência”, escreveu. Bolsonaro então respondeu: “Coisa de maluco”. “Exatamente”, concluiu Do Val.

Para a PF, a expressão usada pelo ex-presidente revelam as possibilidades de que Silveira, “para conferir importância e credibilidade inexistentes à sua malfadada orquestração de um golpe de Estado”, estivesse se utilizando do nome de Jair Bolsonaro, e da “atuação de caráter absolutamente ambíguo de Marcos do Val, que parecia valer-se de prints de conversas com as mais altas autoridades da República para, colocando-as umas contra as outras, angariar prestígio pessoal e político”.

Leia abaixo, na íntegra, as conclusões do relatório, assinado pelo agente da Polícia Federal Daniel Dutra Araújo no dia 28 de fevereiro:

1. A análise do celular (item 1) do Senador MARCOS DO VAL revelou, inicialmente, com base no conteúdo das conversas descritas nos tópicos de I a III, todos os detalhes acerca da reunião que o ex-deputado DANIEL

SILVEIRA insistira que DO VAL participasse, com a presença do ex-presidente JAIR BOLSONARO. O mais relevante é que o assunto era tratado por SILVEIRA como “uma grande oportunidade”.

2. O que ocorre a seguir é a confirmação de que de fato tanto MARCOS DO VAL quanto DANIEL SILVEIRA estiveram no local por este último enviado, que foi o estacionamento que dá acesso aos Palácios da Alvorada e Jaburu. Os tópicos IV e V demonstraram, através da descrição das conversas de DO VAL com seu motorista VITOR e com SILVEIRA, bem como através das localizações disponibilizadas pelo celular do Senador, que eles estiveram no estacionamento e que, segundo um trecho da conversa com SILVEIRA, seria nesse local que um carro, vindo de dentro de um dos Palácios, os pegaria para conduzi-los à reunião com BOLSONARO.

3. O tópico VI deste RAPJ mostra o momento em que o motorista VITOR envia informações de localização e mensagens ao Senador, a fim de buscá-lo no mesmo ponto (estacionamento da entrada dos palácios). Isso ocorre por volta das 18:40 do dia 08/12/22, momento em que se acredita ter finalizado a reunião. Nesse momento, após a saída de DO VAL e SILVEIRA da reunião, por volta das 19:00, foram mencionadas no tópico VII mensagens de DANIEL SILVEIRA com detalhes operacionais da missão, ao que tudo indica, seria de utilização de meios de telecomunicações no intuito de gravar o Ministro Alexandre de Moraes, acerca de declarações sobre a eleição presidencial de 2022. Ainda nesse tópico foram relevantes os argumentos trazidos por SILVEIRA acerca dos riscos envolvidos na “missão”.

4. A mensagem “Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil”, trecho da conversa de SILVEIRA com DO VAL, foi enviada pelo Senador ao Ministro ALEXANDRE DE MORAES, junto à informação de que havia acabado a reunião. O tópico VIII deste RAPJ possui detalhes sobre esse diálogo, como o print da mensagem com o nome do interlocutor riscado de vermelho, sendo, porém, identificado por DO VAL na manhã do dia seguinte, 09/12, como sendo mensagem de DANIEL SILVEIRA.

5. Nos tópicos IX, X e XV, estranhamente, MARCOS DO VAL passou a revelar detalhes da suposta reunião entre ele, DANIEL SILVEIRA e JAIR BOLSONARO a terceiros, como é o caso do grupo CHEFIAS, formado pelo Senador e seus dois assessores, em que foi divulgado mensagem do tipo “A missão entrará para a história do Brasil/Mundo”; além do grupo AMIGAS PARA ETERNIDADE, composto por quatro mulheres e DO VAL, sendo divulgadas mensagens do tipo “Amores, acabei de sair da Granja do torto (residência do presidente). Ele me chamou com urgência e me pediu uma ajuda em uma missão para o lula não ser empossado”; neste último grupo DO VAL passa a relatar detalhes da matéria feita pela revista VEJA. O senador utiliza frases como “A veja vai publicar uma notícia que irá prender o Bolsonaro e o Daniel Silveira…eu estarei na matéria”; “Então, o celular do Daniel foi apreendido e tem as mensagens dele com Bolsonaro tramando o golpe de estado”. MARCOS DO VAL ainda divulga os prints das conversas com DANIEL SILVEIRA e MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES.

6. Após pesquisa nos bancos de dados disponíveis, foi possível identificar que o número salvo na agenda de DO VAL como “Presidente Bolsonaro” de fato está vinculado à Presidência da República – Secretaria de Administração da Presidência da República. Partindo do princípio que, de fato, DO VAL falava com BOLSONARO, seria possível afirmar que que ambos se encontraram, uma vez considerando o exposto nos tópicos V (acerca da localização do aparelho celular do Senador por volta das 17:30 do dia 08/12/22) e XI, pois DO VAL inicia sua mensagem na manhã do dia 09/12 dizendo “Bom dia Presidente! Foi um grande prazer estar com você ontem…”. BOLSONARO, após todo o texto da mensagem responde “Um abraço”.

7. Já no tópico XII, MARCOS DO VAL faz o segundo repasse de informações ao Ministro ALEXANDRE DE MORAES. São relevantes as mensagens em que DO VAL informa mais detalhes da reunião do dia 08/12, destacando-se a afirmação de que quem estaria fazendo a movimentação para tirá-lo da função e até levá-lo à prisão seria DANIEL SILVEIRA. Que BOLSONARO não estaria inclinado a isso. Já no dia 12/12/22, DO VAL volta a expor ao ministro ALEXANDRE a necessidade de encontrá-lo pessoalmente para que fossem passados detalhes da reunião do dia 08/12. Nesse ponto foi relevante a frase de DO VAL quando disse: “Me pediram uma ação exdrúxula e imoral e até criminal”.

8. O tópico XIII deste RAPJ foi marcado por uma declaração do Senador MARCOS DA VOL que causa estranheza. Após DANIEL SILVEIRA ter dito que estaria indo à Brasília para “fecharmos aquela conversa”, possivelmente se referindo à “missão”, DO VAL afirma que também estaria pegando um voo para Brasília e que “Devido a outra função que exerço, tive que reportar para a inteligência americana. Amanhã teremos uma posição para te passar”. Mesmo havendo contatos com números americanos (DDI +1) no celular do Senador, não foram encontradas mensagens no aplicativo WhatsApp que se referissem ao compartilhamento da “missão” com qualquer contato. É possível que DO VAL tenha dito tal afirmação apenas como um “blefe”. No dia seguinte, DO VAL manda mensagem para SILVEIRA declinando da “missão”.

9. Finalmente, no dia 01/02/2023, ocorre uma conversa entre MARCOS DO VAL e outro número que seria ligado ao Ex-Presidente BOLSONARO, salvo na agenda como Presidente Jair Bolsonaro – Particular. Em consulta aos bancos de dados disponíveis, foi possível perceber que de fato o número é vinculado a JAIR MESSIAS BOLSONARO. Pressupondo, então, que se trata de um número particular do Ex-Presidente, o tópico XVI deste RAPJ abordou troca de mensagens em que DO VAL sinaliza a BOLSONARO sobre uma matéria que a revista VEJA estaria para publicar de uma conversa entre ele, SILVEIRA e BOLSONARO. O Senador diz que acredita que teria havido um vazamento de um policial federal autorizado pelo Ministro FLÁVIO DINO. DO VAL segue enviando prints de conversa com DANIEL SILVEIRA e com o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, após ter dito a BOLSONARO que à época estava fazendo um trabalho com o MPES e o STF, e que a sorte é que havia reportado ao Ministro (possivelmente se referindo a ALEXANDRE DE MORAES). DO VAL encerra a mensagem dizendo “Importante você ter ciência”. A resposta de BOLSONARO foi “Coisa de maluco”.

10. Assim, considerando todo o exposto, as investigações mostraram que, após a cooptação de MARCOS DO VAL por DANIEL SILVEIRA, de fato o Senador esteve no estacionamento que dá acesso aos Palácios do Jaburu/Alvorada; que, considerando: (i) as mensagens trocadas por DO VAL e SILVEIRA antes e depois do início da noite do dia 08/12/22; (ii) as localizações dos celulares de DO VAL e a enviada pelo motorista (VITOR); e (iii) as mensagens trocadas por DO VAL e BOLSONARO na manhã do dia 09/12, possivelmente houve um encontro entre SILVEIRA, DO VAL e JAIR BOLSONARO no início da noite do dia 08/12/22. Em contrapartida, a partir das trocas de mensagens analisadas, não foi possível confirmar o teor da conversa dessa reunião; não há mensagens trocadas entre DO VAL e JAIR BOLSONARO acerca de quaisquer detalhes da tal “missão”. Todos os detalhes eram expostos apenas por DANIEL SILVEIRA.

11.A expressão “coisa de maluco”, dita por BOLSONARO em resposta aos prints das conversas privadas entre o Senador Marcos do Val e o Ministro Alexandre de Moraes e Daniel Silveira, enviados pelo Senador ao exPresidente da República, revelam (i) a possibilidade de que SILVEIRA, para conferir importância e credibilidade inexistentes à sua malfadada orquestração de um golpe de Estado, estivesse se utilizando do nome de Jair Bolsonaro; (ii) a possibilidade de que eventuais encontros entre Do Val, Silveira e Bolsonaro – se de fato existentes – hajam tratado de assunto diverso do revelado nos prints encaminhados (orquestração de um golpe de Estado); (iii) a atuação de caráter absolutamente ambíguo de Marcos do Val, que parecia valer-se de prints de conversas com as mais altas autoridades da República para, colocando-as umas contra as outras, angariar prestígio pessoal e político.

Como dito, alguns eventos encontrados, isoladamente, podem não ter relação lógica com o investigado ou ações dele, mas analisados num contexto geral, pela equipe de investigação, principalmente considerando as análises de outras mídias de outros investigados, como por exemplo o telefone celular de DANIEL SILVEIRA, podem ratificar os fatos já investigados ou revelar algum novo fato relevante. Por isso, este Policial Federal achou por bem inseri-los nesse relatório.

Sem mais nada digno de registro, este Policial Federal encerra o presente Relatório de Análise de Polícia Judiciária.

Brasília/DF, 28/02/2023.

